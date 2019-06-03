شكرا لقرائتكم الأهلى يتعاقد مع هذا المدرب لفريق السلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق مسئولو نادى سموحة على رحيل أشرف توفيق المدير الفنى لفريق السلة ، لتولى المهمة الفنية لفريق الأهلى خلفا لطارق خيرى الذى تقدم باعتذار بعد نهاية الموسم .

وكان الأهلى قد دخل فى مفاوضات مع أشرف توفيق لتدريب فريق السلة ، إلا أن سموحة تمسك بتوفيق فى ظل الحصول على برونزية البطولة الأفريقية فى أول مشاركة بتاريخ النادى .

وقد تراجع سموحة عن التمسك بأشرف توفيق خلال التكريم الذى عقدته إدارة النادى السكندرى لفريق السلة ، وتم على هامش الحفل حديث بين فرج عامر، و أشرف توفيق تم خلاله إقناع إدارة سموحة برحيل توفيق عن الفريق بالتراضى، لتولى المهمة الفنية للفريق الأحمر.

يذكر أن الأهلى احتل المركز الرابع فى ترتيب فرق بطولة الدورى والتى توج بها الزمالك.