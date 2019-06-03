شكرا لقرائتكم محمود جابر: أرفض دور الرجل الثانى فى الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن محمود جابر المدير الفنى للإسماعيلى، رفضة مقترح مجلس إدارة ناديه العمل كمدرب عام مع المدير الفنى الاجنبى المنتظر التعاقد معه مؤكداً أنه يرفض دور الرجل الثانى مطلقاً ، خاصة وان الإسماعيلى يبحث عن مدير فنى أجنبى يقود الفريق فى الموسم الجديد بعد رحيل البلجيكى سيدومير عن تدريب الدراويش قبل نهاية الموسم بسبب تراجع النتائج.

وأضاف جابر فى تصريحات خاصة لسوبر كورة : " جئت فى فترة صعبة بالإسماعيلى وكلفني مجلس الإدارة بتولي المهام الفنية للفريق حتي نهاية الموسم الذي ينتهي فعلياً بمباراة الزمالك المقرر إقامتها بعد كأس الامم الافريقية"، مشيرا إلى أنه بنهاية مباراة الزمالك اذا طلب من مسئولى النادى الاستمرار فى موقعى سأرحب علي الفور لأن القلعة الصفراء بيتي ولا اتأخر عنه ولكن لا أقبل بالعمل كمدرب عام مرة أخرى، قائلا"عملت مديرا فنيا لمدة 10 سنوات سواء داخل مصر أو خارجها وتخطيت مرحلة الرجل الثاني ولن أعود لها مرة أخرى

Advertisements

وكانت إدارة الإسماعيلى قد قررت تعيين جهاز معاون جديد بصلاحيات فنية، يضم محمود جابر مدرباً عاماً وعطية صابر مدربا مساعدا وصبرى المنياوى مديراً للكرة، بعد قبول اعتذار الثنائى أحمد قناوى ومحمد محسن أبو جريشة ورحيل البلجيكى سيدومير المدير الفنى السابق للفريق .

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا، ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك لم يتحدد موعدها بعد.