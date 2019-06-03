شكرا لقرائتكم حمادة صدقى يضع اللمسات الاخيرة لمصير لاعبى الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعكف حمادة صدقى المدير الفنى لفريق الجونة على وضع اللمسات الأخيرة لإعداد التقرير الفنى لفريقه لعرضه على المسئولين عن الكرة فى النادى لبحث مصير اللاعبين الباقين والراحلين خلال الموسم المقبل . ويتبقى للجونة مباراة واحدة فقط أمام الزمالك ضمن مباريات المؤجلة فى بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها عقب بطولة الأمم الأفريقية المقامة فى مصر الشهر الجارى . Advertisements ويحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 37 نقطة .

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