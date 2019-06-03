شكرا لقرائتكم المحمدي يرفض التنازل عن الشارة لـ محمد صلاح بأمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب عدد من لاعبى منتخب مصر الأول تكريم محمد صلاح نجم ليفربول بمنحه شارة القيادة خلال بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتي 19 يوليو المقبل ، عقب فوز اللاعب بدورى أبطال أوروبا على حساب توتنهام الإنجليزي.

وعلم " الخليج 365" أن أحمد المحمدي قائد المنتخب تمسك بإرتداء شارة الكابتن فى أمم أفريقيا لأنه الأقدم ومن بعده محمد النني المحترف بأرسنال الإنجليزي.

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وينطلق معسكر منتخب مصر الأول يوم 6 يونيو الجاري ببرج العرب بالإسكندرية فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تنطلق 21 يونيو الجاري حتي 19 يوليو المقبل.

ويخوض منتخب مصر مباراتين أمام تنزانيا و غينيا يومي 11 و 13 يونيو الجاري.