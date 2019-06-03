شكرا لقرائتكم رئيس الانتاج الحربي يتلقى مختار مختار لتحديد الراحلين والصفقات الجديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تجتمع لجنة التعاقدات بالانتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر وعضوية كل من خالد مهدى مدير الكرة بالفريق فى جلسة مع مختار مختار المدير الفنى للنادى عقب مباراة وادى دجلة المقرر لها مساء اليوم الاثنين.

ويتضمن الاجتماع رسم خريطة الموسم الجديد للفريق الأول وتحديد اللاعبين المنتظر الاستغناء عنهم بجانب الصفقات المرشحة للانضمام للفريق بالإضافة لحسم معسكر إعداد الانتاج الحربي.

يذكر أن الانتاج الحربى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 42 هدف.

Advertisements

وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".