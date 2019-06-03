شكرا لقرائتكم عمر جابر وخليفة فى السعودية لأداء مناسك العمرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل عمر جابر لاعب نادي بيراميدز ومحمد خليفة لاعب الزمالك السابق إلى المملكة العربية السعودية لتأدية مناسك العمرة قبل نهاية شهر رمضان المبارك. عمر جابر Advertisements ونشر جابر صورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام جمعته بلاعب الزمالك السابق محمد خليفه أمام الكعبة المشرفة بلبس الإحرام. يذكر أن فريق بيراميدز يحتل المركز الثاني بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 70 نقطة خلف النادي الأهلي المتصدر، وخاض بيراميدز 34 مباراة فاز في 19 مباراة وخسر مباراتين فقط، فيما تعادل بيراميدز في 13 مباراة أخرى.

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