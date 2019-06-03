المقاولون يطالب اتحاد الكرة بالمشاركة فى البطولة العربية...

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جدة - عمرو شويل طالب مسئولو الكرة بنادي المقاولون العرب، بحقهم في المشاركة في البطولة العربية الموسم المقبل بعد ترشيح اتحاد الكرة لناديي الاسماعيلي والاتحاد السكندري، رغم أن المقاولون في المركز الخامس بالدوري وينافس على المركز الرابع ويتقدم في الترتيب على الناديين المرشحين.
المقاولون ينوى إرسال خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة لمطالبته بترشيحه في البطولة العربية او حفظ حقه في المشاركة في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية بعد تأجيل مباراته امام الاهلي لما بعد كاس الامم الأفريقية .
ومن المتوقع أن يدافع المقاولون عن حقه في المشاركة باحدى البطولات الخارجية الموسم المقبل بعد تقديم موسم جيد والتواجد حتى الان في المركز الخامس ويفصله 4 نقاط عن حصد المركز الرابع ويتبقى له مباراتي بتروجت والأهلي.
ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 47 نقطة، ويفصله أربع نقاط فقط عن النادي المصري صاحب المركز الرابع برصيد 52 نقطة.
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