شكرا لقرائتكم صافرة مجرية تدير مواجهة وادى دجلة والإنتاج الحربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، مباراة وادى دجلة والإنتاج الحربى اليوم فى الدورى إلى طاقم حكام مجرى. ويضم الطاقم المجرى كل من بولاش بيركا حكم ساحة، ويعاونه إشتيفان اولبيرت مساعد أول ، و بيتر بريتان مساعد ثانى، و شاندور اندو شابو حكما رابعا.

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