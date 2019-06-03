آس الإسبانية: محمد صلاح تحت أنظار الريال والبايرن ومانشستر يونايتد

كتب - مروان عصام
كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، دخل دائرة اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية بعدما ساهم فى قيادة فريقه للحصول على لقب دوري ابطال اوروبا هذا الموسم.
وعنونت الصحيفة ذائعة الصيت فى إسبانيا، "مزاد صلاح ينطلق"، مشيرة إلى أندية ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألمانى ومانشستر يونايتد الإنجليزى أبدت اهتمامها بضم محمد صلاح الذى رفض حسم مستقبله مع ليفربول.
وأضافت الصحيفة أن أندية ريال مدريد وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد ترغب فى التعاقد مع محمد صلاح،...
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