شكرا لقرائتكم خبر عن الصباحي حكماً لبتروجت والمقاولون وعاشور للاتحاد وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسندت لجنة الحكام الرئيسية إدارة مباراة بتروجت مع المقاولون اليوم للحكم محمد الصباحى، ويعاونه سمير جمال وأحمد نوفل، وعباس حسن حكما رابعا، وسعيد حمزة ومحمد يوسف حكمين إضافيين.

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كما أسندت اللجنة إدارة مباراة الاتحاد مع سموحة للحكم محمود عاشور، ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمد محمود لطفى ومحمد إبراهيم الدسوقى حكما رابعا وطارق سامى ومحمد عبد العزيز حكمين إضافيين.

وتقام المباراتان فى العاشرة مساء اليوم، حيث يقام لقاء بتروجت والمقاولون باستاد الجيش بالسويس، بينما لقاء الاتحاد وسموحة ببرج العرب بالإسكندرية.