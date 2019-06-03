سوبر كورة.. 17 يوما على امم افريقيا.. حكايات وأرقام من الأميرة السمراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد منتخبات القارة السمراء لانطلاق بطولة امم افريقيا 2019 التى ستقام بداية من يوم 21 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو المقبل على الأراضى المصرية، ويأمل كل منتخب فى كتابة تاريخ جديد لنفسه من خلال بالتتويج باللقب الأفريقى الأهم.

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