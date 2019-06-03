شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب وحيد للمنتخب فى اليوم الأول بمعسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، خوض تدريب وحيد فى اليوم الأول لتجمع الفراعنة الخميس المقبل ببرج العرب بالإسكندرية.

وينطلق معسكر منتخب مصر الأول يوم 6 يونيو الجارى ببرج العرب بالإسكندرية، فى إطار الإعداد لبطولة امم افريقيا 2019 التى تنطلق 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل.

ويخوض منتخب مصر مباراتين أمام تنزانيا وغينيا يومى 11 و 13 يونيو الجارى باستاد برج العرب.