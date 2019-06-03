شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر يضع مجلس الإسماعيلى فى ورطة بسبب الرجل الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع محمود جابر، المدير الفنى للإسماعيلى، مجلس إدارة ناديه فى ورطة بعد إعلانه رفض العمل كمدرب عام مع المدير الفنى الأجنبى المنتظر التعاقد معه، مؤكداً أنه يرفض دور الرجل الثانى مطلقاً.

ويبحث الإسماعيلى عن مدير فنى أجنبى يقود الفريق فى الموسم الجديد بعد رحيل البلجيكى سيدومير عن تدريب الدراويش قبل نهاية الموسم بسبب تراجع النتائج.

وكان محمود جابر المدير الفنى للإسماعيلى أكد أن مهمته مع الدراويش تنتهى بنهاية مباراة الزمالك التى لم يتحدد موعدها حتى الآن.

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وقال جابر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "جئت فى فترة صعبة بالإسماعيلى وكلفنى مجلس الإدارة بتولى المهام الفنية للفريق حتى نهاية الموسم الذى ينتهى فعلياً بمباراة الزمالك المقرر إقامتها بعد كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف مدرب الإسماعيلى، "بنهاية مباراة الزمالك إذا طلب من مسئولى النادى الاستمرار فى موقعى سأرحب على الفور لأن القلعة الصفراء بيتى ولا أتأخر عنه ولكن لا أقبل بالعمل كمدرب عام مرة أخرى"، متابعا، "عملت مديرا فنيا لمدة 10 سنوات سواء داخل مصر أو خارجها وتخطيت مرحلة الرجل الثانى ولن أعود لها مرة أخرى".

وكانت إدارة الإسماعيلى قررت تعيين جهاز معاون جديد بصلاحيات فنية، يضم محمود جابر مدرباً عاماً وعطية صابر مدرباً مساعداً وصبرى المنياوى مديراً للكرة، بعد قبول اعتذار الثنائى أحمد قناوى ومحمد محسن أبو جريشة ورحيل البلجيكى سيدومير المدير الفنى السابق للفريق .

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكهم 33، ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك لم يتحدد موعدها بعد.