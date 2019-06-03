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حمادة صدقى يضع اللمسات الأخيرة على التقرير الفنى للجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ حمادة صدقى، المدير الفنى لفريق الجونة، وضع اللمسات الأخيرة على التقرير الفنى لفريقه لعرضه على المسئولين عن الكرة فى النادى لبحث مصير اللاعبين الباقين والراحلين خلال الموسم المقبل.

ويتبقى لفريق الجونة مباراة واحدة فقط أمام الزمالك ضمن مباريات المؤجلة فى بطولة الدورى الممتاز، والمقرر لها عقب بطولة الأمم الأفريقية المقامة فى مصر الشهر الجارى.

ويحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 37 نقطة.

 

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