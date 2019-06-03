شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مع مختار مختار فى الإنتاج الحربى لرسم خريطة الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر وعضوية خالد مهدى مدير الكرة بالفريق، لعقد جلسة مع مختار مختار المدير الفنى للنادى عقب مباراة وادى دجلة المقرر لها مساء اليوم الاثنين.

وتأتى الجلسة لرسم خريطة الموسم الجديد وتحديد اللاعبين المنتظر الاستغناء عنهم بجانب الصفقات المرشحة للانضمام للفريق، بالإضافة لحسم معسكر إعداد الإنتاج.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكهم 42.

وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من ناد للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".