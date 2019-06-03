شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر ومحمد خليفة يؤديان مناسك العمرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عمر جابر لاعب نادى بيراميدز ومحمد خليفة لاعب الزمالك السابق على السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة قبل نهاية شهر رمضان المبارك. ونشر جابر صوراً عبر حسابه الشخصى على إنستجرام جمعته بلاعب الزمالك السابق محمد خليفة أمام الكعبة المشرفة بملابس الإحرام. ويحتل فريق بيراميدز المركز الثانى بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 70 نقطة خلف النادى الأهلي المتصدر، وخاض بيراميدز 34 مباراة فاز فى 19 مباراة وخسر مباراتين فقط، فيما تعادل بيراميدز في 13 مباراة أخرى.

عمر جابر2

عمر جابر

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