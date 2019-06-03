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المقاولون يطلب المشاركة فى البطولة العربية أو الكونفيدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولو الكرة بنادى المقاولون العرب تحركاتهم للمطالبة بحقهم فى المشاركة بالبطولة العربية الموسم المقبل بعد ترشيح اتحاد الكرة لناديى الإسماعيلى والاتحاد السكندرى، رغم أن المقاولون فى المركز الخامس بالدورى وينافس على المركز الرابع ويتقدم فى الترتيب على الناديين المرشحين.

 

وينوى المقاولون إرسال خطاب رسمى لاتحاد الكرة لمطالبته بترشيحه فى البطولة العربية أو حفظ حقه فى المشاركة بالكونفيدرالية الأفريقية بعد تأجيل مباراته أمام الأهلي لما بعد كاس الأمم الأفريقية .

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ومن المتوقع أن يدافع المقاولون عن حقه فى المشاركة بإحدى البطولات الخارجية الموسم المقبل بعد تقديم موسم جيد والتواجد حتى الآن فى المركز الخامس ويفصله 4 نقاط عن حصد المركز الرابع، ويتبقى له مباراتا بتروجت والأهلي.

 

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 47 نقطة، ويفصله أربع نقاط فقط عن النادى المصرى صاحب المركز الرابع برصيد 52 نقطة.

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