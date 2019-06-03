شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا أجل الأهلى تحديد موقفه من استكمال مسابقة الدورى؟..مصدر بالجبلاية يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر باتحاد الكرة سبب عدم إعلان مواعيد المباريات المؤجلة للأهلى والزمالك فى الدورى حتى الآن، رغم التأكيد أكثر من مرة إعلان المواعيد خلال الساعات المقبلة.

وقال المصدر، إن هناك محاولات مستمرة مع ناديى الأهلى والزمالك لإقناعهما باستكمال مبارياتهما فى الدورى بدون اللاعبين الدوليين، وهو ما وافق عليه النادى الأحمر مبدئياً، وتسبب أيضاً فى عدم إعلان الأهلى موقفه النهائى من استكمال الدورى فى اجتماعه الأخير، فيما لم يوافق الزمالك حتى الآن على الاقتراح، وهناك محاولات مستمرة معه لتحديد موقف الأبيض.

وأضاف المصدر أن اتحاد الكرة يرغب فى إقامة مباريات الدورى المتبقية بدون الدوليين حتى تنتهى المسابقة قبل انطلاق بطولة أمم افريقيا.

يذكر أن الزمالك يتبقى له 3 مباريات بعد حرس الحدود أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، بينما يتبقى للأهلى مباراتين أمام المقاولون والزمالك.