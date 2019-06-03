شكرا لقرائتكم خبر عن جدو لـ"سوبر كورة": هكذا أصبحت أفضل بديل فى العالم.. ولن أعتزل الآن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البديل الذهبى الذى اشتهر بأهدافه الحاسمة، سواء مع النادي الأهلى أو المنتخب الوطني، حقق العديد من البطولات والألقاب التى وضعته فى فئة اللاعبين الكبار، الذين كتبوا أسماءهم بحروف من نور فى تاريخ الكرة المصرية.
محمد ناجي جدو نجم الجونة الحالى والأهلى السابق يفتح خزائن أسراره ويكشف رأيه فى العديد من الملفات ويلقى الضوء على جوانب حياته الشخصية فى الحوار التالي :
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