ماريانو دياز يُعقد حسابات ريال مدريد

تسبب المهاجم الشاب “ماريانو دياز” في أزمة في صفوف ريال مدريد في ظل مخططات النادي بالتخلص من اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. اللاعب السابق لليون الفرنسي أعلن استمراره في صفوف ريال مدريد لموسم آخر بينما يخطط ريال مدريد لضم الصربي لوكا يوفيتش لمنافسة كريم بنزيمة في خط الهجوم في الموسم المقبل. وقال ماريانو في تصريحات لصحيفة ماركا: ” هذا سيكون عامي في ريال مدريد”. وتابع تصريحاته: ” أريد أن أثبت ما جئت هنا للقيام به.” وختم: ” تعاقدات جديدة؟ المنافسة دائماً ما تكون جيدة.”

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