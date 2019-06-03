كأس العالم للشباب.. أوكرانيا تسعى لتجنب المفاجآت أمام بنما

تنتظر جماهير أوكرانيا اليوم الاثنين مواجهة منتخبها لمنتخب بنما، على ملعب ستاديون مييسكي فتيشاش، في إطار مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم للشباب، تحت 20 عاما، والمقامة حاليًا في بولندا.

وتأهل منتخب أوكرانيا محتلا صدارة المجموعة الرابعة، بعد أن حقق الانتصار على الولايات المتحدة الأمريكية، وقطر، وتعادل في الجولة الأخيرة مع المنتخب النيجيري.

وسجل المنتخب الأوكراني أربعة أهداف، بينما

استقبل هدفين، وليصبح من أبرز المنتخبات التي سجلت حضور قوي خلال دور المجموعات نظرا لقوة المجموعة التي شارك فيها.

وعلى الرغم من سهولة المواجهة نسبيا على المنتخب الأوكراني، ولكنه سيخوض اللقاء بحذر خشية من حدوث أي مفاجأة تؤدي لوداعه البطولة.

وعلى الجانب الأخر فإن منتخب بنما تأهل بصعوبة إلى

دور الستة عشر، بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته من تعادل مع مالي، وهزيمة من فرنسا، وفوز على السعودية

وستكون المواجهة صعبة على المنتخب البنمي الذي يعاني من ضعف دفاعي وهجومي واضح، حيث استقبل 4 أهداف وسجل ثلاثة فقط خلال دور المجموعات.

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موعد مباراة أوكرانيا وبنما

تنطلق مباراة أوكرانيا وبنما في تمام الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة،

والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة،

والسابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي

القنوات الناقلة لمباراة أوكرانيا وبنما

سيتم نقل المباراة بشكل مباشر وحصري على قناة beIN SPORTS HD 6