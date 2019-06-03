بتروجيت يتراجع عن قراره ويخوض مباراة المقاولون الليلة

قرر مجلس إدارة نادي بتروجيت خوض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها العاشرة مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.
أصدر النادي البترولي بيانًا رسميًا جاء فيه: "من منطلق الحس الوطنى والمصلحة العامة قرر نادى بتروجيت خوض مباراة المقاولون العرب، اليوم الإثنين ٢٠١٩/٠٦/٠٣، مع الاحتفاظ بالحقوق القانونية
كان بتروجيت أصدر بيانًا يعلن فيه عدم خوض مباراة المقاولون حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المنافسة بالمسابقة.
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