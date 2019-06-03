أول تعليق من زكريا ناصف بعد الانضمام للجنة التخطيط بالأهلي

أدلى زكريا ناصف، لاعب الأهلي الأسبق، بأول تعليق له بعد الاجتماع الأول للجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادي تحت قيادة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء. الخطيب رئيس القلعة الحمراء. وكتب ناصف عبر تويتر: "إتقان العمل وإنكار الذات والعمل الجماعي موروثات". وكانت لجنة التخطيط قد عقدت أول اجتماع لها أمس الأحد بحضور محمود الخطيب رئيس النادي والدكتور طه إسماعيل وزكريا ناصف وخالد بيبو وحنان الزيني منسق اللجنة.

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