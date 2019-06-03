الكوسافا يدعم أحمد أحمد في مواجهة الهجوم على الكاف

أصدر مجلس اتحادات جنوب أفريقيا لكرة القدم "كوسافا" بياناً يدعم فيه أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعد الانتقادات الموجهة له خلال الفترة الماضية. ووصف البيان الهجوم علي رئيس الكاف بغير المبررة مشيراً إلي أن هذا يأتي في إطار محاولة اغتيال رئيس الكاف معنوياً . وطالب الكوسافا علي هامش اجتماع لجانه التنفيذية والذي عقد في ديربان بجنوب أفريقيا جميع المهتمين بشئون كرة القدم الأفريقية بالعمل علي إنجاح بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة والتي تستضيفها مصر بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولي .

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