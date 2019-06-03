تتواصل اليوم الاثنين، مباريات دور الستة عشر في منافسات بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، والمقامة حاليًا في بولندا.
ويلتقي منتخب أوروجواي مع نظيره الأكوادوري، مساء اليوم على ملعب أرينا لوبلين، في لقاء صعب وقوي، على الرغم من كون المنتخبين غير مرشحين لحصد البطولة.
وتأهل منتخب أوروجواي إلى دور الستة عشر، بعد أن تمكن من تصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة،بعد تحقيق الانتصار في كل مبارياته، ضد نيوزيلندا والنرويج والهندوراس.
وسجلت أوروجواي خلال دور المجموعات 7 أهداف، بينما استقبلت هدف وحيد، وإن كان ذلك لا يعد مقياس قوة لأوروجواي خاصة في ظل ضعف المنتخبات الذين واجهتهم خلال دور المجموعات.
وعلى الجانب الآخر تأهل منتخب أكوادور كأحسن فريق حصل على المركز
ويعاني منتخب الأكوادور على المستوى الهجومي، حيث تمكن في ثلاثة مباريات من تسجيل هدفين فقط، وعلى المستوى الدفاعي فقد استقبل هدفين.
موعد مباراة أوروجواي وإكوادور
تنطلق مباراة أوروجواي وإكوادور في تمام الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة،
والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة،
والسابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي
القنوات الناقلة لمباراة أوروجواي وإكوادور
سيتم نقل المباراة بشكل مباشر وحصري على قناة beIN SPORTS HD 7
كانت هذه تفاصيل خبر كأس العالم للشباب.. أوروجواي تسعى لمواصلة إنطلاقتها بالبطولة أمام الأكوادور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.