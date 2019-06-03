تتجه النية لدى إدارة نادي مصر المقاصة لإعلان تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير بمجرد حسم ملف المفاوضات مع أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك الأسبق. حسام ميدو مدرب الزمالك الأسبق. ويترقب اللواء محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر المقاصة الرد النهائي من ميدو بخصوص بعض طلباته المالية والفنية ليعلن تعيين مدرب الوحدة السعودي الأسبق مديرا فنيا للفريق. وكان المقاصة قد أغلق باب المفاوضات مع إيهاب جلال المدير الفني للمصري بسبب تمسكه بالبقاء مع فريقه عقب اقترابه من حسم ملف المركز الرابع.

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كانت هذه تفاصيل خبر المقاصة ينتظر الرد النهائي من ميدو ويغلق صفحة جلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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