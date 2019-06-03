لاعبو الأهلي يطالبون الجهاز الفني بحسم ملف التدريبات

طالب لاعبو فريق الأهلي الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي بحسم موعد توقف التدريبات وحصولهم على فترة الراحة السنوية. وعقد أكثر من لاعب جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة طالبوه بحسم موقف النادي بخصوص خوض المباريات قبل لاعب جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة طالبوه بحسم موقف النادي بخصوص خوض المباريات قبلالتوقف من عدمه خاصة أن الفريق يتدرب بلا هدف في ظل تأجيل لقاء المقاولون بالدوري بجانب رغبة بعض اللاعبين في تحديد موقفها للسفر خارج القاهرة لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.

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