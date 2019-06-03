تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة حرس الحدود في الدوري

استقر خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تشكيل فريقه الأساسي الذي يحل ضيفا علي حرس الحدود في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 30 للدوري الممتاز والتي يستضيفها ملعب ستاد المكس في العشارة مساء اليوم. من الجولة 30 للدوري الممتاز والتي يستضيفها ملعب ستاد المكس في العشارة مساء اليوم. ويتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمود جنش فى حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبدالغنى وحمدى النقاز وعبدالله جمعة فى الدفاع وطارق حامد ومحمد حسن فى الوسط وأمامهما محمود كهربا وأحمد سيد زيزو وأوباما ويقود الهجوم عمر السعيد.

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