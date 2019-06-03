الليلة.. 3 مواجهات حاسمة في الجولة الأخيرة للدوري

تستكمل، اليوم الإثنين، منافسات الجولة 34 والأخيرة من الدورى الممتاز، بخوض 3 مباريات قوية ومثيرة للغاية، حيث يلتقى الاتحاد السكندرى وسموحة، بملعب الجيش ببرج العرب، وبتروجيت والمقاولون بملعب الجيش بالسويس، والإنتاج الحربى ووادى دجلة باستاد كلية الشرطة.

تحسم مواجهات الليلة، ثالث الفرق الهابطة للقسم الثانى، برفقة النجوم والداخلية، حيث تتصارع أندية بتروجيت والاتحاد وحرس الحدود والجونة ووادى دجلة للبقاء فى دورى

الأضواء الموسم المقبل.

تعتبر مهمة الاتحاد السكندرى هى الأسهل نسبيًا بين الفرق المتنافسة على الهروب من الهبوط، بعدما قرر حسام حسن، المدير الفنى لسموحة، خوض المباراة بالبدلاء والناشئين، للوقوف على مستوى الجميع قبل حسم مصير الراحلين.

يخوض بتروجيت مواجهة صعبة للغاية ضد المقاولون العرب، الذى ينافس المصرى البورسعيدى على المركز

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الرابع والمؤهل للمشاركة فى بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، ولذلك لن يفرط فى نقاط المباراة بسهولة.

يحتاج بتروجيت، صحاب المركز السادس عشر، برصيد 34 نقطة، للفوز فقط ولا غيره، بجانب انتظار تعسر أحد الفرق المتصارعة على الهبوط من أجل ضمان البقاء فى الدورى، وكان بتروجيت أعلن الانسحاب رسميًا ولم يتحدد الموقف الأخير للفريق حتى مثول الجريدة للطبع.

ويبحث دجلة، صاحب المركز الثانى عشر، برصيد 37 نقطة، عن الانتصار أمام الإنتاج الحربى، الذى يخوض اللقاء من دون ضغوط بعدما ضمن البقاء رسميًا.