رياضة | بيناسيونال يحقق لقب الدوري البيرواني لأول مرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيناسيونال يحقق لقب الدوري البيرواني لأول مرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج فريق بيناسيونال للمرة الأولى بلقب مرحلة ذهاب الدوري البيرواني لكرة القدم (أبرتورا) قبل جولة على نهاية البطولة وذلك بفضل تغلبه على سبورت بويز بهدفين نظيفين.

واستطاع بيناسيونال أن يهزم ضيفه سبورت بويز في المباراة التي اقيمت مساء الأحد بالتوقيت المحلي عبر هدفي أندي بولاي وجيفيرسون كويازوس.

وبفوزه رفع بيناسيونال رصيده إلى 36 نقطة متقدما بسبع نقاط على سبورتينج كريستال الوصيف ليتوج بطلا للدوري قبل جولة على نهايته.

أما سبورت بويز المتعثر فتجمد رصيده عند عشر نقاط ويواصل تذيله الترتيب.