رياضة | ضربة موجعة لريال مدريد في ميركاتو الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة موجعة لريال مدريد في ميركاتو الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني، ضربة من العيار الثقيل، بعدما اقتربت صفقة ضم خليفة كريستيانو رونالدو مهددة بالفشل.

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وأكدت تقارير إسبانية أن بنفيكا البرتغالي رفض عرضا ضخما من ريال مدريد الإسباني لضم نجمه الصاعد جواو فيليكس والشهير بخليفة رونالدو.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن بنفيكا البرتغالي رفض عرضًا بقيمة 80 مليون يورو للنجم جواو فيليكس، إضافة إلى 40 مليون أخرى كحوافز.

وأوضحت الصحيفة أن النادي البرتغالي متمسك بمبلغ 120 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب.