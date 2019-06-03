رياضة | جريزمان يثير الجدل حول مستقبله وبرشلونة ينتظر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان يثير الجدل حول مستقبله وبرشلونة ينتظر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، الجدل حول وجهته المقبلة بعد إعلانه الرحيل عن صفوف الروخي بلانكوس في الصيف الجاري.

وقال جريزمان في تصريح نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية: لا أعرف متى سيتم حل مستقبلي ولكن كل شيء في وقته"، وهو ما يفتح الباب حول عدم استقرار الفرنسي على وجهته المقبلة.

وقالت الصحيفة إن برشلونة هو المرشح الأقوى لضم جريزمان في الصيف بعد انسحاب كل من مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان من السباق.

يستطيع جريزمان الانتفاق لأي فريق بداية من أول يوليو المقبل مقابل 120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد.