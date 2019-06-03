رياضة | جوارديولا يحسم الجدل حول العودة لبرشلونة ويفاجئ فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يحسم الجدل حول العودة لبرشلونة ويفاجئ فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دافع بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن ارنستو فالفيردي المدرب الحالي لفريق برشلونة.

وقال جوارديولا :يبدو فالفيردي مذهلًا إلى ما وراء الصداقة العظيمة التي توحدنا. لقد قام بعمل جيد للغاية. صحيح أنه خسر في دوري الأبطال ، لقد خسرنا جميعًا. وقال جوارديولا في لقاء كرة السلة بين باكسي مانريسا و ريال مدريد :ما زال برشلونة موجود.

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جوارديولا برر خروج برشلونة من دوري الأبطال على يد ليفربول. قائلا :كل من برشلونة وليفربول فريقان جيدان للغاية ، وليفربول هو بطل أوروبا ، قوي للغاية. عندما يكون هناك مستوى كبير ، إذا لم يكن الفريق في يومه ، فسيخسر.

بالإضافة إلى ذلك ، أشار أيضًا إلى منافسة كلوب مدرب ليفربول على لقب البريمرليج الذي حققه السيتي قائلا : كلوب؟ لدينا منافسة جميلة ، ولكن ليس فقط معهم ، هناك خمسة فرق قوية للغاية وهذا هو السبب في أن الدوري الانجليزي الممتاز صعب. الموسم المقبل سنبدأ من نقطة الصفر ونرى ما سيحدث.

عندما سئل عن العودة المحتملة إلى كامب نو ، أكد جوارديولا أن وقته على مقاعد بدلاء البارسا جزء من الماضي. مختتما: لقد مرت المرحلة كمدرب ، فالأمر الآن يعود إلى أجيال جديدة. كلما أمكن ، أذهب إلى كامب نو.