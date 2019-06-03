رياضة | أسبوع الحسم.. برشلونة يحدد مصير فالفيردي والراحلين والصفقات الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسبوع الحسم.. برشلونة يحدد مصير فالفيردي والراحلين والصفقات الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة سيحدد مصير ارنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني واللاعبين الراحلين والصفقات الجديدة في أسبوع الحسم.

قالت صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية إن برشلونة سيضع خارطة طريق الموسم المقبل 2019 بعد انتهاء الموسم الحالي بخسارة لقب كأس كوبا ديل ري أمام فالنسيا وستبدأ هذا الأسبوع الإدارة الرياضية في برشلونة في صياغة مشروع 2019-2020. طوال هذه الأيام ، سيعقد الفنيون والمديرون المسؤولون اجتماعات تقنية مختلفة لتقييم هذا الموسم.

Advertisements

أضافت الصحيفة أن التقييمت ستنصب على خسائر الفريق الأول. لقد حان الوقت للتواصل مع اللاعبين الذين يمكن أن يرحلوا وغيرهم. ليس من الغريب إذن أن يكون وكيل مالكوم قد اعترف بتجاهل نوايا برشلونة في التجديد وكذلك راكيتيتش.

أكدت مصادر النادي أنه سيكون أسبوعًا لاتخاذ القرارات. سيتم إبلاغ فالفيردي بكل شيء. لا يوجد اجتماع وجهاً لوجه مع المدير الفني ، على الرغم من أنه سيتم استشارة كل شيء. في برشلونة ، يتأكدون من أن فالفيردي مستمر ، باستثناء ، بالطبع ، أي قرار شخصي.

مع ضم دي يونج ، فإن الجهود تنصب الان على ضم دي ليخت ايضا وكذلك جريزمان، حيث يبحث برشلونة عن ضم لاعب رقم 9 بديلا لسواريز وقد يرحل موريلو وفيرمايلين ، وسيميدو غير قابل للدخول في صفقة تبادلية ، كما أن ضم توديبو يعتمد على دي ليخت. بينما كوتينيو وديمبيلي قد يرحلان ومن الصعب مغادرة رافينيا.