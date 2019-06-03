رياضة | بعد استبعاد رينارد.. المرشح الأول لتدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد استبعاد رينارد.. المرشح الأول لتدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج هيرفي رينارد مدرب منتخب المغرب من حسابات النادي الأهلي لخلافة مارتن لاسارتي في تدريب الفريق بسبب راتبه الشهري الذي سيكبد الفريق مبالغ مالية طائلة. وينتظر الأهلي الكلمة الأخيرة لسباستيان ديسابر مدرب منتخب أوغندا من أجل تدريب القلعة الحمراء خلفًا لمارتن لاسارتي. Advertisements ويرى مجلس الأهلي مباريات الدوري وكأس مصر الفرصة الأخيرة لمارتن لاسارتي للاستمرار في القلعة الحمراء إذا فاز ببطولتين.

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