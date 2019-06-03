رياضة | رمضان صبحي يفاجيء الأهلي

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كشف نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب هيديرسفيلد الإنجليزي المعار للأهلي لم يحسم مستقبله مع الفريق رغم أن إعارته تنتهي في 1 يوليو المقبل.

وأوضح نادر شوقي في تصريحات تليفزيونية أن رمضان صبحي لم يحسم مستقبله مع الأهلي ولم يعقد أي جلسة عن إدارة النادي للحديث عن تجديد إعارته للقلعة الحمراء.

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وأضاف شوقي: "أعلم أنه لن ينضم لصفوف المنتخب منذ فبراير الماضي ولكن رمضان حقق أهدافه وهي اللعب أساسيًا لكنه لم يحقق بعد لقب الدوري مع الأهلي".