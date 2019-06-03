رياضة | برشلونة يطيح بـ 3 نجوم لضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يطيح بـ 3 نجوم لضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يخطط للتضحية بثلاثي الفريق بالانتقال إلى باريس سان جيرمان من أجل ضم البرازيلي نيمار في الصيفي المقبل.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو في غلافها الرسمي للعدد الصادر اليوم الاثنين 3 يونيو: المفضلون لباريس سان جيرمان ، كوتينيو وراكيتيتش وعثمان ديمبيلي.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يبحث عن صيغة في عملية نيمار جونيور ليكون قادرًا على إعادة اللاعب البرازيلي من باريس سان جيرمان إلى الكامب نو هذا الصيف.

وإذا وضع باريس سان جيرمان ، لاعبه البرازيلي نيمار في الميركاتو الصيفي ، فإن البارسا لديه لاعبين يثيرون اهتمام النادي الباريسي، ويمكن أن يدخلوا في عملية عودة نيمار إلى كامب نو ، وهم كوتينيو وراكيتيتش وديمبيلي.