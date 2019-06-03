شكرا لقرائتكم لاعبو المنتخب يجهزون احتفالية لمحمد صلاح لحصده لقب دورى الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر عدد من لاعبي منتخب مصر الأول لكرة القدم تجهيز إحتفالية مصغرة لمحمد صلاح نجم ليفربول عقب تتويج فريقه بدورى أبطال أوروبا على حساب فريق توتنهام الإنجليزي. وينطلق معسكر منتخب مصر الأول يوم 6 يونيو الجاري ببرج العرب بالإسكندرية فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تنطلق 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين. ويخوض منتخب مصر مباراتين أمام تنزانيا و غينيا يومي 11 و 13 يونيو الجاري. Advertisements

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