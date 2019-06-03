شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه حرس الحدود فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى الزمالك نظيره حرس الحدود، فى العاشرة من مساء اليوم الإثنين، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ30 من منافسات الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد حرس الحدود بالمكس فى الإسكندرية، حيث يسعى الأبيض لاستعادة انتصاراته المحلية بعد التعثر الأخير أمام الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق، ليفقد نقطتين ثمينتين فى مشوار المنافسة على لقب الدورى.

ستكون مباراة الحدود اليوم، هى المباراة الأولى لخالد جلال، فى الولاية الثانية له فى قيادة الزمالك، بعدما تولى القيادة الفنية للفريق خلفا للسويسرى كريستيان جروس، الراحل عن صفوف الأبيض عقب انتهاء عقده مع الفريق، لذا يسعى جلال لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاثة نقاط فى مشواره مع الفريق، لاسيما فى ظل توليه المسئولية فى ظروف صعبة بعدما انحصرت المنافسة على لقب الدورى بين القطبين، حيث تصدر الأهلى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين فقط فى المسابقة أمام المقاولون العرب والزمالك، بعدما خاض 32 مباراة حتى الآن فيما يحتل الأبيض المركز الثالث فى الترتيب برصيد 67 نقطة ويتبقى له 4 مباريات أمام حرس الحدود والجونة والإسماعيلى والأهلى، حيث أصبح الفريق الأبيض مطالب بالفوز بجميع مبارياته المتبقية للتتويج بلقب الدورى.

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من المقرر، أن يستعيد الزمالك طارق حامد، لاعب وسط الفريق، أمام حرس الحدود، بعد غيابه عن المباراة الأخيرة أمام الإنتاج الحربى، لإيقافه بعد حصوله على الإنذار الثالث، حيث سيعود لقيادة خط الوسط بينما سيفقد الأبيض خدمات محمود عبدالعزيز الذى تأكد غيابه عن المباراة للإصابة فى أنكل القدم.

فى المقابل، يحتاج فريق حرس الحدود، للفوز أو التعادل على أقل تقدير أمام الزمالك، لضمان البقاء فى الدورى الممتاز دون الحاجة إلى انتظار نتائج الفرق المهددة بالهبوط لحسم مصيره، وذلك بعدما احتل المركز الثالث عشر بجدول الترتيب برصيد 37 نقطة، لذا سيخوض الفريق مباراته أمام الزمالك على أمل تحقيق المفاجأة خاصة أن فوز الزمالك بالمباراة سيعنى تجمد رصيد حرس الحدود عند 37 نقطة وإمكانية التساوى مع بتروجت فى حالة فوز الفريق البترولى على المقاولون العرب، وفى هذه الحالة سيلجأ الفريقين إلى حسابات المواجهات المباشرة حيث تعادل حرس الحدود سلبيًا مع بتروجت فى الدور الأول ثم تعادلا إيجابيًا بهدفين لكل فريق فى الدور الثانى ثم قاعدة فارق الأهداف لذلك يطمح أبناء طارق العشرى لتحقيق مفاجأة أمام الزمالك للخروج من حسابات اللائحة فى تحديد الفريق الثالث الهابط للقسم الثانى بعد هبوط النجوم والداخلية بشكل رسمى.