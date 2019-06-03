شكرا لقرائتكم تعرف على سبب عدم إعلان مواعيد مباريات الأهلى والزمالك المؤجلة بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مصدر باتحاد الكرة، سبب عدم إعلان مواعيد المباريات المؤجلة للأهلى والزمالك فى الدورى حتى الأن، رغم التأكيد أكثر من مرة عن إعلان المواعيد خلال الساعات المقبلة.

وأكد المصدر، أن هناك محاولات مستمرة مع ناديى الأهلى والزمالك لإقناعهما ، باستكمال مبارياتهما في الدورى بدون اللاعبين الدوليين، وهو ما وافق عليه النادى الأحمر مبدئيا وهو ما تسبب أيضا فى عدم إعلان الأهلى موقفه النهائى من استكمال الدورى فى اجتماعه الأخير، فيما لم يوافق الزمالك حتى الأن على الاقتراح، وهناك محاولات مستمرة معه لتحديد موقف الأبيض.

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وقال إن اتحاد الكرة يرغب في إقامة مباريات الدوري المتبقية بدون الدوليين حتى تنتهي المسابقة قبل انطلاق بطولة أمم افريقيا التي ستقام في مصر.

يشار إلى أن الزمالك يتبقى له 3 مباريات بعد حرس الحدود أمام الجونة والاسماعيلى والأهلى، بينما يتبقى للأهلى مباراتين أمام المقاولون والزمالك.