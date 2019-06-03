كتب: محمد محجوب
كشف سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد الرياضي المغربي، أن مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وإداريين آخرين عرضوا عليه إكمال مباراة فريقه ضد الترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد أحداث تقنية الفار، مقابل التتويج بلقب دوري الأبطال في نسخته القادمة.
وقال الناصيري، في تصريحات تليفزيونية مغربية: "جميع المسؤولين بدون استثناء ساومونا وعرضوا علينا التنازل وإكمال المبارة مقابل ضمان تتويجنا بالمسابقة في نسخته المقبلة، في إطار "صفقة مقايضة".
وعن رده على الطلب المقدم لناديه من الاتحاد...
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوداد يُفجر مفاجأة: مسؤولون بـ"كاف" عرضوا علينا السكوت مقابل اللقب المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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