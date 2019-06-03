لاعبو المنتخب يحتفلون بصلاح فى معسكر برج العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر عدد من لاعبي المنتخب الوطنى تجهيز احتفالية مصغرة لمحمد صلاح نجم ليفربول عقب تتويج فريقه بدورى أبطال أوروبا على حساب فريق توتنهام الإنجليزي. وينطلق معسكر منتخب مصر الأول يوم 6 يونيو الجاري ببرج العرب بالإسكندرية فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تنطلق 21 يونيو الجاري حتي 19 يوليو المقبل. ويخوض منتخب مصر مباراتين أمام تنزانيا و غينيا يومي 11 و 13 يونيو الجاري.

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