الاتحاد السكندرى يستضيف سموحة فى مواجهة "الفرصة الأخيرة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الاتحاد السكندرى نظيره سموحة مع دقات العاشرة مساء اليوم الاثنين على ستاد كلية برج العرب بالاسكندرية ضمن مواجهات الجولة 34 والأخيرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة لاتقبل القسمة على اثنين لزعيم الثغر الباحث عن النجاة من دوامة الهبوط بعد خسارته برباعية دون رد من طلائع الجيش فى الجولة الماضية، فيما فاز سموحة على بتروجت بهدفين دون رد فى نفس الجولة.
ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 38 هدف وتلقت شباكه 55 هدف فيما يحتل سموحة المركز العاشر برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 38 هدف .
ويقود الاتحاد السكندرى الليلة بصفة مؤقتة طلعت يوسف الذى طالب لاعبيه بالقتال فى الملعب لضمان حصد النقاط الثلاث للهروب من دوامة الهبوط التى حاصرت الفريق طيلة الاسابيع الماضية فى المقابل يخوض فريق سموحة مباراة الليلة بالبدلاء والناشئين بعد أن حسم موقفه بالبقاء فى الدوري وباتت مباراة زعيم الثغر بمثابة تحصيل حاصل.
وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".
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