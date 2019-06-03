رولان غاروس: لقاء الغريمين يقترب في الملاعب الفرنسية

اقترب حامل اللقب الإسباني رافائيل نادال وغريمه السويسري روجر فيدرر خطوة إضافية من مواجهة مرتقبة بينهما، وذلك بتأهلهما إلى الدور ربع النهائي لبطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة التنس.

ولم يجد الغريمان صعوبة تذكر في حجز بطاقتيهما إلى ربع النهائي، نادال للمرة الثالثة عشرة وفيدرر للمرة الثانية عشرة، وذلك بفوز الأول على الأرجنتيني خوان إنياسيو لونديرو 6-2 و6-3 و6-3، والثاني على الأرجنتيني الآخر ليوناردو ماير 6-2 و6-3 و6-3.

وواصل نادال سعيه إلى تعزيز رقمه القياسي في رولان غاروس والتتويج فيها للمرة الـ12، وحقق الأحد فوزه الـ90 مقابل خسارتين فقط (في 2009 أمام السويدي روبن سودرلينغ و2015 ضد الصربي نوفاك ديوكوفيتش)، بينما انسحب عام 2016 قبل مباراة الدور الثالث بسبب الإصابة.

واحتاج نادال إلى ساعتين و16 دقيقة لتخطي عقبة لونديرو، الذي بدا مستسلماً في المجموعتين الأوليين، قبل أن يجعل الإسباني يعاني لحسم الثالثة لصالحه وأجبره على خسارة إرساله للمرة الأولى والوحيدة في الشوط السادس.

وبعد انتهاء مشواره عند نصف نهائي بطولتي ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز العام الماضي وخسارته نهائي أستراليا المفتوحة أوائل العام الحالي، يأمل الإسباني البالغ 32 عاماً في تكريس مكانته كالرجل الذي لا يقهر على ملاعب رولان غاروس ورفع رصيده إلى 18 لقباً في الغراند سلام، ما سيجعله على بعد لقبين فقط من غريمه فيدرر (20) الذي سيتواجه معه في دور الأربعة بحال نجح كل منهما بعبور ربع النهائي.

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ويلتقي نادال في الدور المقبل الفائز من مواجهة الياباني كي نيشيكوري السابع والفرنسي بنوا بير اللذين توقفت مباراتهما بسبب الظلام في بداية المجموعة الرابعة، حين كانت النتيجة 6-2 و6-7 (8-10) و6-2 لصالح الأول.

أما فيدرر (37 عاماً) الذي بات أكبر لاعب سناً يبلغ ربع نهائي بطولة غراند سلام منذ 28 عاماً، وتحديداً منذ حقق ذلك الأميركي جيمي كونورز عام 1991 في فلاشينغ ميدوز، فيلتقي صديقه ومواطنه ستانيسلاس فافرينكا بطل 2015، الذي احتاج الى 5 ساعات و9 دقائق، بينها ساعة و17 دقيقة في المجموعة الثانية، وخطأ ساذج من النجم اليوناني الصاعد ستيفانوس تسيتسيباس المصنف سادساً في النقطة الأخيرة من اللقاء (لم يرد الكرة لاعتقاده أنها خارج الملعب)، لكي يتأهل إلى ربع النهائي الأول له في الغراند سلام منذ 2017، وذلك بفوزه المثير 7-6 (8-6) و5-7 و6-4 و3-6 و8-6.

ويسعى فيدرر إلى أن يصبح أكبر لاعب يتوج ببطولة غراند سلام، بحال تمكنه من رفع كأس رولان غاروس للمرة الثانية في مسيرته (بعد 2009).

ويخوض السويسري غمار البطولة هذا العام للمرة الأولى منذ مشاركته الأخيرة في 2015 حين انتهى مشواره في ربع النهائي على يد فافرينكا.