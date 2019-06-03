رياضة | الاتحاد السكندري يلتقي سموحة من أجل حسم البقاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد السكندري يلتقي سموحة من أجل حسم البقاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الاتحاد السكندرى نظيره سموحة في العاشرة مساء اليوم الاثنين على ستاد كلية برج العرب بالاسكندرية ضمن مواجهات الجولة 34 والأخيرة لمسابقة الدوري.

لا تقبل المواجهة القسمة على اثنين لزعيم الثغر الباحث عن النجاة من دوامة الهبوط بعد خسارته برباعية دون رد من طلائع الجيش فى الجولة الماضية، فيما فاز سموحة على بتروجت بهدفين دون رد فى نفس الجولة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة فيما يحتل سموحة المركز العاشر برصيد 38 نقطة.