رياضة | بتروجت يواجه المقاولون العرب في ليلة البقاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتروجت يواجه المقاولون العرب في ليلة البقاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصارع بتروجت نظيره المقاولون العرب في العاشرة مساء اليوم الاثنين على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الـ 34 والاخيرة لمسابقة الدوري.

تعد المواجهة مصيرية للفريق البترولى الذى بات أقرب فرق الدوري للهبوط للقسم الثانى بعد خسارته من سموحة بهدفين دون رد فى الجولة الماضية فيما فاز المقاولون العرب على الجونة برباعية مقابل هدف فى أخر ظهور له بالمسابقة .

ويحتل بتروجت المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة بينما يحتل ذئاب الجبل المركز الخامس برصيد 47 نقطة ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى .