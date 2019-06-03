رياضة | وادي دجلة يصارع الإنتاج الحربي في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وادي دجلة يصارع الإنتاج الحربي في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الإنتاج الحربى نظيره وادى دجلة فى العاشرة مساء اليوم الاثنين على ستاد كلية الشرطة بالعباسية ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة لمسابقة الدوري.

المباراة تعد تحصيل حاصل للإنتاج الذى ضمن البقاء بعد التعادل الإيجابى مع الزمالك بهدف لكل فريق فى الجولة الماضية، بينما تعد مصيرية لوادى دجلة بعد تعادله مع حرس الحدود 1-1 فى نفس الجولة.

ويحتل الانتاج الحربى المركز الحادى عشر برصيد 38 نقطة بينما يحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة.