الان تتابع يوسف الثنيان: وضع الهلال يحتاج وقفة الوليد بن طلال وتواجد «الجابر» مطلب! والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- إبراهيم آل صالح :

تحدث نجم الهلال السابق يوسف الثنيان عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” موجهاً رسالة لجماهير فريق الهلال وداعماً لصديقه الرئيس الأسبق واللاعب السابق في الفريق الهلالي سامي الجابر.

وطالب بتواجده في الوقت الحالي بجانب الهلال لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق:

وقال الثنيان : الهلال أبقى مدين له بالكثير.. وعن وضع الزعيم ‏حسب ما أراه وأتابعه عن أحوال الزعيم فالوضع لايسر الهلاليين الذين تعودوا على أن يكون ناديهم حتى مع توقف المنافسات يعد العدة للموسم القادم لحصد البطولات.

‏أخاف على الهلال إذا لم أشاهد أعضاء شرفه من حوله يناقشون أموره ويعملون لأجله، والآن الوضع يثير القلق ويشير لمرحلة لاتليق بالأزرق.

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وقال عن سمو الامير الوليد بن طلال : شخصياً يريحني وجود العاشق الكبير الأمير⁩ الوليد بن طلال ويشهد له سجله مع الزعيم وإداراته.‏واليوم نحن بحاجة وقفته أكثر من السابق.

‏واناشد سموه ورجالات الهلال المؤثرين بوقفة تاريخية لإنقاذ الزعيم فهم دائماً معه.

وعن الادارة المكلفة تحت قيادة الجربوع قال : اشكر الإدارة المكلفة “ماقصرت” وكل التقدير للمهندس عبدالله الجربوع والأستاذ عبدالرحمن النمر على جهودهم وحضورهم الدائم في النادي.

وقال عن منصب مدير الكرة : ‏ترددت أخبار متفاوته عن إدارة الكرة الهلالية وعدة مرشحين، شخصياً ولو كانت ظروفه الشخصية تسمح له ولأن المرحلة بحاجته أتمنى صالح النعيمة ابن الهلال وقائده التاريخي وأكثر أبنائه معرفة بتفاصيل الهلال إدارياً وفنياً، أبوفهد شخصية مختلفة حرصاً وتعاملاً وغيرة على هذا الكيان.

وخص بحديثه عن سامي الجابر قائلاً : شئنا أم أبينا وسواء إختلفنا أو إتفقنا حول سامي الجابر إدارياً وفنياً إلا أن مصلحة الكيان تستدعي وجوده بخبراته وتاريخه وأمر ضروري في هذه المرحلة الحرجة وأي كانت صفة هذا التواجد يظل سامي أحد القادرين بشخصيته الجذابة مع كل هلالي وثقة الهلاليين به كبيرة.

و ختم حديثه لجماهير الهلال : أخيراً جماهير الزعيم الآسيوي الأول هم رصيده الأهم وأكثر من يشعر بناديهم وما ينتظره سواء كان مطمئناً أو لا يسر وهم مدرجه الفخم وسنده ضد أي خطر.