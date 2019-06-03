الامارات | هزاع بن زايد يصدر قراراً بتكليف مطر الدرمكي بتسيير شؤون شركة نادي العين لكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع بن زايد يصدر قراراً بتكليف مطر الدرمكي بتسيير شؤون شركة نادي العين لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي النائب الأول لرئيس نادي العين لكرة القدم، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، قرارا بتكليف الدكتور مطر راشد محمد الدرمكي، بتسيير شؤون شركة نادي العين لكرة القدم والإشراف عليها، ومنحه كافة الصلاحيات المطلوبة للإدارة في سبيل تحقيق أغراض الشركة، ويتمتع بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي للنادي، وينفذ القرار من تاريخ صدوره

وثمن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان الجهود المخلصة التي بذلها مجلس إدارة شركة كرة القدم برئاسة غانم الهاجري مع انتهاء فترة تكليفه خلال السنوات الثلاث الماضية والتي شهدت نجاحات كبيرة وإنجازات مشرفة على الصعيدين المحلي والخارجي.