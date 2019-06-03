شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلى يوجهون التهنئة بلقب تشامبيونزليج لمحمد صلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص نجوم الأهلى الدوليين على تهنئة محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني، بعد تتويجه ببطولة دورى أبطال أوربا مع فريقه ليفربول، بعد الفوز على تونتنهام فى المباراة النهائية بهدفين مقابل لا شيء. وقام لاعبو الأهلى وفى مقدمتهم الحارسين محمد الشناوى وشريف اكرامى ووليد سليمان وأيمن أشرف وأحمد فتحى وحسام عاشور ومروان محسن بإرسال رسائل عبر الواتس آب للفرعون محمد صلاح لتهنئته بإنجازه الكبير. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاعبو الأهلى يوجهون التهنئة بلقب تشامبيونزليج لمحمد صلاح... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.